أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: الله لا يأمرنا إلا بالخير

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا مادام الأمر من الله سبحانه وتعالى حتى لو لم نفهم حكمة التشريع.

وأضاف «فخر»، خلال حلقة اليوم من برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن مرد الأمر كله إلى الله سبحانه تعالى، وهو عز وجل لا يأمرنا إلا بالخير، ومن ثم، فإنه إذا أمرنا بشيء فيجب علينا أن ينتهي أمرنا إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى.

العقل البشري لا يتوافق على شيء

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «العقل البشري لا يتوافق على شيء، لأن أفكارنا كلها تكون من أنفسنا وثقافتنا ووجهات النظر وغيرها، فالبعض يقول إن المرأة لا يجب أن ترث لأن الذكور هم من يتحملون التكاليف، نجد وجهة نظر أخرى مفادها أن المرأة يجب أن تحصل على الميراث، وبالتالي علينا أن نتبع الأمر الإلهي الذي جاء من عند الله عز وجل، الذي خلق الذكر والأنثى، ونظم هذا النظام العام للناس لأنه خلقهم جميعا».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.