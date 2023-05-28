أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لقناة الناس: حرمان الإناث من الميراث يقطع الأرحام

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كثيرين يتساءلون «لماذا ترث البنت نصف ما يرثه الولد؟»، مشددًا على أن هذه دعوى الجاهلية.

وأضاف «فخر»، خلال حلقة اليوم من برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن الناس الجاهلية كانوا يقولون: «أبناؤنا أبناء أبنائنا، وبناتنا أبنائهن أبناء الرجال الأباعد»، أي أنهم كانوا يرفضون توريث أبناء السيدات حتى لا ينتقل الورث إلى الأبناء المنسوبين إلى عائلات أخرى.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «هذا الأمر يورث الضغينة والحقد والبغضاء وقطع الرحم في العائلة الواحدة، فعندما يموت الأب يستحوذ الابن على ميراث الأخت، فتُقطع الأرحام، وإذا تفاجأت الابنة كذلك بأن الأب كتب أرضه للأشقاء الذكور ولم تحصل على ورثها».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.