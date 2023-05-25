مساعد وزير التعليم بالحوار الوطني: نحاول تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني

قال اللواء عمرو بصيلة، مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التعليم الفني له أهمية خاصة، والوزارة اتخذت فيه خطوة وما زال لديها خطوات، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، فهو يخدم القطاع الخاص بصورة واضحة، لذلك كان للقطاع الخاص دور هام جدا في تطوير التعليم الفني.

التعليم والتدريب المزدوج

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة التعليم قبل الجامعي في مناقشات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أنه في جلسة المهارات والسلوكيات المطلوبة شارك القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية التي يتم على أساسها إعداد الخريج أو الخريجة، في التعليم الفني في كافة التخصصصات.

وأشار إلى تجربة التعليم والتدريب المزدوج التي بدأت في مصر عام 1996، وتم إحياؤها مرة أخرى في مصر سنة 2013، وعملت الوزارة على تطويرها وإضافة فكرة مدرسة داخل مصنع، أو المصانع المنتجة داخل المدارس.

وتابع: «6% من إجمالي أعداد الطلبة تخضع للتعليم المزدوج والوزارة تتوسع في تطوير التعليم المزدوج بطرق متوازية، للوصول الى نسبة تتخطى 15% من الطلبة، مع حلول 2030، الدولة بذلت مجهودا كبيرا لتغير نظرة المجتمع للتعليم الفني».

منح لدعم التعليم الفني

وأوضح أن التعليم الفني يحصل على منح لدعم التعليم الفني، من ألمانيا بـ200 مليون يورو على 10 سنوات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد مشروع لدعم التعليم المزدوج في مصر.