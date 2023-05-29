عاجل.. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية.. تعرف على السبب

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من موجة قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى، مع بداية فصل الصيف مناخياً.

وأوضح أنَّ البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفضي الهند الموسمي، والسودان الموسمي، معاً بالتزامن مع منخفض شرق المتوسط الحار المتعمق، لافتاً إلى أنَّ منخفض الهند الموسمي، يمتد على شمال البلاد ويتعمق منخفض السودان على مناطق جنوب الصعيد.

ارتفاع قياسي آخر في درجات الحرارة بداية من غد الثلاثاء

وتابع أنَّ ذلك الأمر ينتج عنه ارتفاعاً قياسياً آخر في درجات الحرارة بداية من غد الثلاثاء، وتستمر 4 أيام متتالية تكون أشدها يوم الجمعة المقبل تصل الحرارة في الدلتا والقاهرة 43 درجة مئوية، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط 44 درجة مئوية، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 45 درجة مئوية.

الأشعة الشمسية تكون خلال تلك الفترة عمودية وقوية وقصيرة الموجة

وأضاف أنَّ الأشعة الشمسية تكون خلال تلك الفترة عمودية وقوية وقصيرة الموجة، وهي تعد الأخطر وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، محذراً من التعرض لضربات الشمس، خصوصاً عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مع زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد تتراوح من 90% إلى 100% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس.

وأشار إلى أنَّ ذلك يتزامن مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، على مناطق الوجه البحري والقاهرة والظهير الصحراوي للدلتا.

نصائح بتوخي الحيطة والحذر

وأكّد ضرورة توخي الحذر والحيطة من التعرض لضربات الشمس خلال فترات الظهيرة وارتداء الملابس قطنية وتناول الخضروات والفاكهة بشكل دائم حتى انتهاء موجة الطقس المرتفعة.