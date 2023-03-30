إجراء جراحتين عاجلتين لشاب وسيدة في «بنها الجامعي»

تمكن فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ حياة شخصين، شاب وسيدة بجراحتين عاجلتين، الأولى لشاب تعرض لحادث تصادم موتوسيكل تسبب في إصابته بكسور بالضلوع الأمامية، والثانية لربة منزل كانت تعاني من عدوى شريطية الكلاب، احتاجت إلى تدخل جراحي، وأجريت الجراحة في مرة واحدة دون الحاجه إلى التدخل الجراحي 3 مرات كما هو متبع في سابقة لأول مرة.

تفاصيل إنقاذ شاب تعرض إلى حادث موتوسيكل ببنها الجامعي

وذكر بيان لمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي، أنّ الجراحة الأولى كانت تدخلا جراحيا عاجلا لمريض حضر إلى المستشفي في حادث موتوسيكل اصطدم بسيارة نقل، مما أدى إلي كسور في الضلوع الأمامية اليسري وعظمة القص، وبالتالي أصبحت تتحرك عكس اتجاه تنفس المريض، مما أدي إلى فشل التنفس، كما أن القلب والرئة كانت ظاهرة من الجرح الكبير الموجود بالقفص الصدري الأمامي، بالإضافة إلى كسر في عظام الفخذ الأيسر والذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم.

أوضح البيان أنّ المريض جرى تحويله إلى المستشفى من مستشفى قليوب، لعدم وجود تخصص جراحة الصدر هناك، وإدخاله فورا إلى العناية المركزة حيث كانت نسبة تشبع الأكسجين بالدم 44٪،؜ ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ثم تحضيره للعمليات، وتصليح وتثبيت عظمة القص والضلوع، وعمل رقعة جراحية من عضلات الصدر لزيادة قوة القفص الصدري، وإعادة بناؤه لاحتواء القلب والرئتين.

وأشار البيان إلى أنّ المريض خرج بعد تلقي العلاج، وفصله عن جهاز التنفس الصناعي، ومازال بالمستشفيات يتلقى العلاج، مشيرة إلى أن الجراحة أجريت بفريق طبي مكون من الدكتور محمد الجزار، والدكتورة نهي هلال، والطبيب المقيم مصطفي محمد، ومن قسم الجراحة العامة الأستاذ الدكتور أحمد شولح.

إنقاذ سيدة مصابة بعدوى شريطية الكلاب

أشار البيان إلى أنه في سياق آخر، تمكن فريق جراحي بالمستشفي من إنقاذ حياة مريضة باجراء جراحة استئصال خمسة أكياس عُدارية عدوى شريطية الكلاب من الرئتين والطحال في جراحة واحدة لأول مرة في القسم والمستشفيات الجامعية بدلا من 3 جراحات.

والحالة لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما، حضرت إلى قسم الأمراض الصدرية تعاني من كحة مدممة، وبعد الفحوصات والتحاليل تبين إصابتها بعدوي الكلاب الشريطية، وتحويلها إلى قسم القلب والصدر لاستئصال هذه الأكياس، وبعد العرض على لجنة جراحة الصدر، وطبقا لبروتوكولات العلاج لمثل هذه الحالات، فكان من المفترض إجراء 3 عمليات متتالية، عبارة عن شق صدري أيمن لاستئصال الكيس من الرئة اليمني، ثم عمل جراحة أخرى على الناحية اليسرى لاستئصال الكيسين الأخرين بعد ستة أشهر، وجراحة ثالثة لاستكشاف بطن واستئصال الكيسين المتبقيين في الطحال، لكن الفريق الطبي نجح في إجراء الـ3 عمليات في جراحة واحدة.

وأشار البيان إلى قيام د.محمد الجزار ود.باسم مفرح باستئصال الكيس الأيمن من شق صدري محدود على الناحية اليمنى، وقام د.إبراهيم قصب ود.أحمد صبحي باستئصال الكيسين من الرئة اليسرى، ومن خلال فتحة الصدر اليسري تم استئصال الكيسين المتبقين بالطحال من خلال فتحة في الحجاب الحاجز دون الحاجة لفتحة استكشاف بطني، واستمرت الجراحة لمدة 4 ساعات، وشارك بها كل من خديجة فتحي المدرس المساعد بالقسم، والطبيبة المقيمة فاطمة محمود، وكذلك طاقم التخدير د.أحمد أبو الغيط ود.أسماء فتح الباب ود.إسراء خالد.