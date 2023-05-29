وصول جثامين 3 شباب غرقوا في جمصة إلى مسقط رأسهم بكفر الشيخ

وصل اليوم الاثنين، جثامين ثلاثة شباب غرقوا في جمصة بمحافظة الدقهلية، إلى مسقط رأسهم بقرية زيدان، بمركز الحامول، في كفر الشيخ، حيث يؤدي المئات من الأهالي صلاة الجنازة عليهم، وتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.

حالة من الحزن الشديد بالحامول

وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأهالي على الشباب الثلاثة، وهم: أحمد محمد مصطفى إبراهيم، 19عامًا، وعادل محمد رجب 15 عامًا، وشقيقه محمد 20 عامًا، يقيمون بقرية زيدان، التابعة لمركز الحامول، في محافظة كفر الشيخ.

متابعة مستمرة حتي وصول الجثامين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد تابع علي مدار الساعة عملية استخراج الجثامين الثلاثة للشباب، حتى وصلوهم منذ قليل إلي مسقط رأسهم بقرية زيدان ،بمركز الحامول، وذلك من خلال التنسيق مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والنائبين محمد زكي ، ومحمد الرفاعي، عضوا مجل النواب.