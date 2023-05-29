إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بقنا

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على خط طريق قنا قوص الزارعي، وجرى نقل المصابين بواسطة سيارات إسعاف إلى مستشفى قوص المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، بورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة، يفيد انقلاب سيارة تحمل ركابًا على الطريق الزراعي في قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور، انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 10 ركاب في انقلاب سيارة كبوت.

وتبين بحسب تحريات المباحث الأولية، أنّ السائق اختلت عجلة قيادة السيارة بيده، مما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق الزراعي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إخطار جهات التحقيق بالحادث

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة، كما طلبت تقريرًا من إدارة مرور قنا حول أسباب الحادث.