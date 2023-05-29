أسعار الأسماك والدواجن في منافذ وزارة التموين اليوم

تضخ الشركة القابضة للأغذية، وهي إحدى الشركات لتابعة لوزارة التموين، كميات من الدواجن والأسماك المجمدة في كافة منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى السيارات المبردة المنتشرة فى كل الميادين الكبرى، والتي توفر جميع أنواع اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة.

هذا ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» اليوم الاثنين 29-5-2023 أسعار الدواجن والأسماك المجمدة في منافذ التموين، والتي تعد أقل في الأسعار بنحو 35% مقارنة بأسعارها في السلاسل التجارية المختلفة.

أسعار الأسماك في منافذ التموين

- كاليماري وزن كيلو بسعر 155 جنيهًا.

- ماكريل وزن كيلو بسعر 85 جنيها.

- فيليه باسا وزن كيلو بسعر 75 جنيها.

- جمبري بقشر وزن كيلو بسعر 315 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم في منافذ التموين

- دواجن مستورة برازيلي سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن محلية «بلدي» مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة التموين في منشور سابق، أنّ جميع الدواجن المجمدة المستورة من الخارج تخضع للكشف الطبي، قبل توزيعها في الأسوق، من جانب لجان الحجر البيطري المصري وممثلي وزارة التموين، وذلك قبل شحنها من بلد المنشأ، كما تخضع مرة ثانية للكشف الطبي بعد وصولها إلى القاهرة، للتاكد من صلاحيتها قبل طرحها في المنافذ والمجمعات.