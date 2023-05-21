أسعار البيض اليوم 21 مايو 2023 في الأسواق والمحلات.. انخفاض ملحوظ

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، عن تراجع أسعار البيض اليوم 21 مايو 2023 في الأسواق والمحلات بشكل ملحوظ، حيث تراوح سعر كرتونة البيض بين 79 و88 جنيها للطبق في المزرعة، مقابل 92 جنيها قبل أيام.

أسعار البیض الیوم

وقال السيد، إنّ أسعار البیض الیوم مستقرة، بعد أن وضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وجرى تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

أسعار البیض الأحمر

وسجلت أسعار البیض الأحمر نحو 88 جنيها للكرتونة داخل المزرعة، ويصل للمستهلك في حدود 92 جنيها، حيث تراجعت الأسعار بعد أن قررت الحكومة الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف مؤخرا.

أسعار البیض البلدي

وسجلت أسعار البیض البلدي نحو 96 جنيها للطبق، حيث قررت وزارة الزراعة، رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى ملياري جرعة سنوا، بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة لتسهيل عملية التصدير.

بورصة البیض الیوم

وبحسب ما تم إعلانه فإن الأسعار فى بورصة البیض الیوم بلغت حوالى 85 جنيه للبيض الأحمر، وسجل سعر البيض الابيض نحو 81 جنيها والبيض البلدي في حدود 96 جنيها، حيث تعتبر هذه الأسعار تسليم أرض المزرعة.

الإفراج عن الأعلاف

وأعلنت وزارة الزراعة قبل أيام، الإفراج عن كميات كبيرة من خامات الأعلاف وصلت إلى 4,7 مليون طن من الأعلاف، تدخل بشكل مباشر في الإنتاج الداجني، حيث بدأت الحكومة التوسع بزراعة عباد الشمس والفول الصويا والذرة الصفراء، وسنبدأ خلال الموسم الزراعات التعاقدية، توفير الأعلاف محليا بأسعار تنافسية.