رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تراجع أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق ومحلات البقالة

أسعار البيض اليوم

كتب:

مريم حنفي
09:08 ص | الإثنين 22 مايو 2023
أسعار البيض اليوة

أسعار البيض اليوة

تراجعت أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق والمحال بنحو 8 جنيهات، بعد أن ظلت مستقرة لفترة طويلة، بسبب تراجع إقبال المواطنين على الشراء، كما ساهمت الإفراجات الجمركية في تراجع الأسعار بشكل عام سواء لأسعار الدواجن أو البيض أو الأعلاف، حسب ما صرح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن». 

تراجع الأسعار قريبا 

وأضاف المنوفي، أنّ هناك توقعات بتراجع أسعار البيض والدواجن والأعلاف مرة أخرى الفترة المقبلة، بسبب قلة الإقبال على الشراء حاليا، فضلا عن استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف. 

أسعار البيض اليوم 

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية، إلى أنّ سعر البيض الأحمر اليوم داخل المزرعة سجل 87.75 جنيه، وتباع الكرتونة للمستهلك بسعر 103 جنيهات، والأبيض البلدي في المزرعة 95 جنيها، وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 115 جنيها، فيما يسجل البيض الأبيض أرض مزرعة 78.75 جنيه، وتصل الكرتونة بسعر 110 جنيهات. 

اقرأ المزيد:

استقرار اسعار البيض اليوم .. والطبق البلدي بـ 51 جنيها

أسعار البيض اليوم 21 مايو 2023 في الأسواق والمحلات.. انخفاض ملحوظ

نهاية شهر صوم الـ«الست البيض» وبداية شهر العمرة.. تعرف على فضل ذي القعدة

انخفاض أسعار البيض 9 جنيهات بكرتونة الأحمر و7 للأبيض

أسعار البيض اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق والمحال.. استقرار ملحوظ

أسعار البيض اليوم السبت 13 - 5 - 2023 بالأسواق.. «الأحمر» بـ105 جنيهات

4 فوائد مذهلة لتناول البيض يوميا.. ماذا يحدث إذا واظبت عليه؟

ما أسباب استقرار أسعار البيض في الأسواق؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

«منتجي الدواجن»: تراجع كبير في أسعار البيض.. والطبق يسجل 88 جنيها

استقرار أسعار البيض اليوم الاثنين 1-5-2023 في الأسواق والمحلات

تراجع أسعار البيض اليوم الأحد 30-4-2023 في الأسواق والمحلات
بقلم مريم حنفي