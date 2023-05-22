تراجع أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق ومحلات البقالة

تراجعت أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق والمحال بنحو 8 جنيهات، بعد أن ظلت مستقرة لفترة طويلة، بسبب تراجع إقبال المواطنين على الشراء، كما ساهمت الإفراجات الجمركية في تراجع الأسعار بشكل عام سواء لأسعار الدواجن أو البيض أو الأعلاف، حسب ما صرح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن».

تراجع الأسعار قريبا

وأضاف المنوفي، أنّ هناك توقعات بتراجع أسعار البيض والدواجن والأعلاف مرة أخرى الفترة المقبلة، بسبب قلة الإقبال على الشراء حاليا، فضلا عن استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

أسعار البيض اليوم

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية، إلى أنّ سعر البيض الأحمر اليوم داخل المزرعة سجل 87.75 جنيه، وتباع الكرتونة للمستهلك بسعر 103 جنيهات، والأبيض البلدي في المزرعة 95 جنيها، وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 115 جنيها، فيما يسجل البيض الأبيض أرض مزرعة 78.75 جنيه، وتصل الكرتونة بسعر 110 جنيهات.