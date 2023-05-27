ساهمت الافراجات الجمركية للأعلاف التي تمّ الإعلان عنها خلال الفترة الماضية في تراجع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق والمحلات وذلك بعد شهدت الأسعار استقراراً ملحوظاً استمر إلى فترة طويلة وبالأخص بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي ارتفعت خلالهم مبيعات البيض بسبب اقبال المواطنين على الشراء وفقا لما قالة حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن».

أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق والمحلات

وأضاف المنوفي، أن سعر البيض الأحمر يسجل اليوم داخل المزرعة 87.75 جنيه ويتراوح سعر الكرتونة للمستهلك ما بين 90 و95 جنيهًا، فيما يبلغ سعر البيض الأبيض أرض مزرعة 78.75 جنيه، وتباع الكرتونة في الأسواق ما بين 55 و80 جنيهًا، بينما يبلغ سعر البيض البلدي اليوم في المزرعة 99 جنيهًا، ويتراوح سعر الكرتونة التي يقوم المواطنين بشرائها ما بين 102 و107 جنيهات.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية إلى أنَّ أسعار البيض تختلف حسب كل منطقة في ظل أن هناك توقعات باستمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة وتشمل الانخفاضات الدواجن والكتاكيت والأعلاف أيضًا.

أسعار بورصة البيض اليوم

وعن سعر البيض اليوم في البورصة، يتراوح البيض الأبيض ما بين 69.75 جنيه و79.75 جنيه والبيض الأحمر ما بين 77.75 جنيه و87.75 جنيه، فيما يتراوح سعر البيض البلدي اليوم ما بين 88 و98 جنيهًا، كما يبلغ سعر البيض الأبيض داخل شركة الصحراوي 78 جنيهًا والأحمر 85 جنيهًا وفي شركة الزراعي 87 جنيهًا، بالنسبة للبيض الأحمر والبيض الأبيض يسجل 79 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات تسجل الفراخ البيضاء 62 جنيهًا في المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 75 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 99 جنيها والتنفيذ الفعلي 105 جنيهات، كما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 إلى 160 جنيهًا والبانية ما بين 160 و170 جنيهًا.