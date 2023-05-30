«التموين» تتسلم 2 مليون و910 آلاف طن قمح محلي من المزارعين

قال المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، إن حجم توريد القمح المحلي المورد من المزراعين حاليا لصالح وزارة التموين، بلغ 2 مليون و910 آلاف طن منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن.

حجم توريد القمح اليومي

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حجم التوريد اليومي من القمح المحلي، يبلغ حاليا نحو 40 ألف طن قمح، موضحا أنه يتبقى حاليا نحو 40% من إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح، من أجل إتمام حصادها وتوريدها لوزارة التموين، إذ يستمر موسم التوريد حتى منتصف أغسطس المقبل.

حجم مخزون القمح المحلي

وأوضح «هاشم»، أن حجم المخزون الاستراتيجي ارتفع ليكفي حتى نهاية نوفمبر، بواقع من 5 إلى 6 أشهر للمحلي والمستورد، موضحا أن حجم إنتاج رغيف العيش يوميا، يتخطى 270 مليون رغيف، من أجل سد حصة أصحاب البطاقات التموينية، البالغ عددهم 71 مليون مواطن، يستحق كل منهم 5 أرغفة يوميا.

استهلاك مصر من القمح

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستهلك سنويا نحو 20 مليون طن قمح، تنتج منها نحو 9.5 مليون طن، وتعتمد على الاستيراد من الخارج لسد حاجة باقي استهلاكها.