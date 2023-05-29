رئيس البنك الزراعي: حريصون على مساندة كل المزارعين والمستثمرين

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك حريص على مساندة كل المزارعين والمستثمرين في قطاع الزراعة، مضيفا: «لا نتأخر عن أي مزارع أو مستثمر، ونقدم لهم كل أشكال الدعم، وذلك نظرا لأهمية قطاع الزراعة في توفير الغذاء للمصريين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستعراض توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

جهود البنك الزراعي

واستعرض فاروق، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعى، لدعم قطاع الزراعة، من خلال المبادرات التي تطلقها الدولة، مشيرا إلى أهمية توصية لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لدى وزارة المالية للتوسع في مبادرات الطاقة الشمسية.

وأبدى فاروق، استعداد البنك الزراعى لدعم مزارعى الوادى الجديد، لتنفيذ مشروعاتهم بفترة سداد أطول تصل إلى ثمان سنوات وبقيمة فائدة مناسبة.

وبشأن مبادرة الرى الحديث، أوضح فاروق، أنه تم عقد اجتماع مع وزيرى الزراعة والرى لإعادة مراجعة التكلفة في ظل الزيادة التي شهدتها التكلفة بالفترة الأخيرة، ووسيتم العرض على مجلس الوزراء قريبا.

كما استعرض رئيس البنك، جهود البنك الزراعى في منظومة كارت الفلاح في ظل سياسة الدولة نحو الشمول المالى.

ومن جانبه، ثمَّن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعى، في دعم ومساندة قطاع الزراعة، وما تم به خلال الفترة الأخيرة من تطوير وتحسين لصورته التي كانت راسخة في ذهن المواطنين من قبل، داعيا لتكثيف الجهود داخل محافظة الوادى الجديد.