إعادة رونق القاهرة بالأسمرات وروضة السيدة والمحروسة ومثلث ماسبيرو

حظيت القاهرة الكبرى بنصيب الأسد فى مشروعات القضاء على العشوائيات، وملف تطوير العاصمة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين تشمل كل الخدمات والمرافق. وخلال الـ8 سنوات الماضية، تم إقامة مشروعات حضارية تمثلت فى «الأسمرات، روضة السيدة، المحروسة، أهالينا، معاً، الخيالة، مثلث ماسبيرو» وغيرها.

ومثّلت محافظة القاهرة، فى ما مضى، 33% من نسبة العشوائيات على مستوى الجمهورية، حيث تم تصنيف المناطق إلى 4 درجات وفق درجة الخطورة بإجمالى 109 مناطق، وضمّت الفئة الأولى 23 منطقة، وتصنّف الأعلى خطورة، والثانية 26 منطقة، والثالثة 11، والرابعة 49. وجاء مشروع مثلث ماسبيرو لتطوير المنطقة، والذى بدأ فى 2018 بالتواصل مع السكان، وحالياً انتهى مشروع الإسكان البديل، وجارٍ تسليمهم الوحدات كاملة التشطيب.

وحسب محافظة القاهرة، فمن مشروعات التطوير التى شهدتها القاهرة خلال 8 سنوات مضت من أجل حياة كريمة للمواطنين، إزالة تل العقارب بالسيدة زينب، وتم تنفيذ مشروع روضة السيدة لتغيير حياة السكان إلى الأفضل بتكلفة 330 مليون جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ4080 نسمة، حيث يحتوى على 816 وحدة سكنية بإجمالى 16 عمارة، و198 وحدة إدارية وتجارية، وجارٍ حالياً تنفيذ مشروع الطيبى لاستيعاب عدد من السكان.

وتضمّنت قائمة مشروعات التطوير بالقاهرة مشروع الخيالة، حيث استوعب سكان مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، وتم تسكين 42 عمارة بإجمالى 2268 وحدة سكنية مفروشة بالكامل من أثاث وأجهزة كهربائية، وتكلفة المشروع 860 مليون جنيه، بالإضافة إلى منطقة الخدمات، وتشمل مسجداً وكنيسة ومركز إسعاف ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومكتب بريد ومركز شباب وحديقة عامة.

المحافظة: إقامة مجتمعات عمرانية جديدة فارقة فى القضاء على العشوائيات

ومن المشروعات التى تظل علامة فارقة فى القضاء على العشوائيات، مشروع الأسمرات، حيث يشمل 3 مراحل، وتم بناء أكثر من 18 ألف وحدة سكنية مجهّزة بكل الخدمات والمرافق واستوعبت عدداً كبيراً من سكان مناطق الدويقة ومنشأة ناصر، ومصر القديمة، والخليفة ومثلث ماسبيرو ودار السلام، وتم تسليم الوحدات مجهّزة لكل السكان، ومن المشروعات مشروع معاً، الذى تم تمويله من محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية ومؤسسة «معاً» لتطوير العشوائيات، ويضم 184 عمارة سكنية، بـ4416 وحدة سكنية كاملة التأثيث وتكلفة المشروع 1.3 مليار جنيه، ومقام على 60 فداناً، ويضم 60 ورشة لتوفير فرص عمل للقاطنين، وكذلك يضم مدرستين للتعليم الأساسى والثانوى، ومسجداً، وكنيسة، ومركز شباب، ومناطق خضراء، ودار أيتام، ونقطتى إسعاف وإطفاء، ومركزاً ثقافياً ومراكز طبية.

أما مشروع سور مجرى العيون فقد انطلق فى يوليو 2019، ومقام على مساحة 95 فداناً، ويحوى 90 عمارة على مساحة 74 فداناً، والعمارة مقامة على 600 متر على 4 وحدات، وكل وحدة 150 متراً، والعمارة عبارة عن أرضى و6 طوابق، بالإضافة إلى مول تجارى على 16 فداناً، وعدد من البازارات والمطاعم والكافيتريات وأماكن انتظار السيارات.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لـ«الوطن»، أن الدولة نجحت فى القضاء على العشوائيات وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار حرصها على توفير الرعاية الكاملة للمواطنين فى مساكن حضارية أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مع استمرار متابعة مشروعات الإسكان البديل لضمان خدمة أفضل، وما يحدث على أرض القاهرة نموذج وتجربة فريدة تدرس بالعالم من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة.