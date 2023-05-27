تنفيذ اللمسات الأخيرة لوحدات سكن بديل العشوائيات بالعبور لتسليمها للمستحقين

وجه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في تنفيذ اللمسات الأخيرة لمشروع سكن بديل العشوائيات الذي يجري تنفيذه بمدينة العبور الجدبدة، تمهيداً لتسليمها للمستحقين، لافتاً إلى أن المشروع يضم 96 عمارة بإجمالي 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية و96 محلا تجاريا، إضافة إلى مدرسة تعليم أساسي ومول تجاري ومركز طبي وحضانة.

وأكد المهندس أحمد علي رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، استمرار أعمال الزراعة وتركيب أعمدة إنارة الحدائق بمناطق بين العمارات والجزر الوسطى للطرق بسكن بديل العشوائيات بالحي 14، مشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وجارٍ إنهاء بعض الملاحظات الأخيرة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه جرى تنفيذ المشروع طبقاً لأفضل المواصفات الفنية، وبما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمنتقلين للسكن بالمدينة.

توفير الخدمات الحيوية بمدينة العبور الجديدة

وأكد المهندس أحمد علي، أنه في إطار الدور التنموي الذي ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير الخدمات الحيوية بالمدينة، جرى التوجيه بضرورة الانتهاء من الخدمات الجاري تنفيذها بالحي 14 بالمدينة، موضحاً أنه جار تنفيذ مركز طبي ومبنى للإسعاف بمنطقة الـ 806 عمارات بالحي 14 بمساحة 5780 مترا، وبتكلفة إجمالية 12 مليونا و300 ألف جنيه، لخدمة قاطني الحي ودعم المنظومة الصحية.

رئيس جهاز العبور الجديدة: تنفيذ 90% من أعمال إنشاء المركز الطبي

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه جرى الانتهاء من نسبة 90% من أعمال تنفيذ المركز الطبي، ضمن 4 مراكز طبية بالحي 14، جارٍ الانتهاء منها قريبا، ويتكون مبنى المركز الطبي من دور أرضي ودورين علويين ويضم (عيادات - صيدلية - وسكن أطباء وتمريض – وغرفة أشعة - ومعمل تحاليل)، ويتكون مبنى الإسعاف من دور أرضي فقط.