علاء السقطي: «ابدأ» منحت الأمل للناس وقدمت المساعدة للمصانع المتعثرة

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة «ابدأ» أعطت أملا للناس بأن هناك من يريد أن يساعدك فعليا إذا تعثرت في صناعتك.

قوانين وتشريعات جاهزة لدعم المستثمرين

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه حين بدأنا في مبادرة «ابدأ» لم نتوقع هذا الزخم من المصانع المتعثرة التي تحتاج للمساعدة، على الرغم من وجود قوانين وتشريعات جاهزة لمساعدته، هناك إعفاءات ضريبية لم تتم، ينكسر الفكر والإرادة أمام الإجراءات الروتينية.

كيف تعامل المجلس الأعلى للاستثمار مع البيروقراطية؟

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار ألقى بالكرة مستهدفا النظام البيروقراطي في مصر، حين وجه رسالة للموظفين بأنني موجود في حالة إذا أعدت المستثمر وستحاسب، فالاستثمار مناخ مثل السياحة، إذا تسبب سائق التاكسي في مضايقة السائح سيضر بالسياحة، وحين يطلق رأس السلطة بيانات مثل بيانات المجلس الأعلى للاستثمار فهذا يعني أن هناك حساب.