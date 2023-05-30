مسؤول أممي: 350 ألف سوداني غادروا منازلهم.. وصل نصفهم إلى مصر

كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أرقامًا صادمة تبين حجم تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، قائلًا: «منذ اندلاع هذا العنف البشع، تقديراتنا أن أكثر من 350 ألفا غادروا بيوتهم، ومصر وصلها نحو نصف هذا العدد، الأكثر عددا، ونصف الرقم داخل السودان».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»: «رغم حرص الأمم المتحدة على توسيع حجم تواجدها في الأراضي السودانية، إلا أن معلوماتنا حول حجم تقديرات النازحين ومن تركوا منازلهم منقوصة».

محاولات أممية للتعامل مع الوضع في السودان

وتابع: «الأمم المتحدة لم تغادر السودان، بل نحاول أن نوسع من تواجدنا الآن، ولدينا نفس قدر المعلومات، كما كان الوضع سابقا، لذا فالبعض يقول إنه بالإضافه لمن غادروا بيوتهم حتى قبل الأزمة، هناك نحو مليون شخص نزحوا، لكن هذه أرقام تقديرية وإن كانت كبيرة».

أزمة السودانيين

وأوضح أن أغلب السودانيين الذين غادروا الخرطوم على سبيل المثال، يحاولون البقاء داخل السودان لكي لا يبتعدون، لكن إذا أصابهم الخوف أو دفعتهم الظروف، فهم يغادرون إلى دول الجوار، مشددًا على أنها أزمة كبيرة ومفاجئة، لم تكن متوقعة بهذا الحجم، قبلها بأسابيع قليله، وبالتالي نحن في الأمم المتحدة، وفي الدول المجاورة، نحاول أن نتعامل مع الموقف بأفضل طريقة.