وكيل «إسكان البرلمان»: العقار ربح 7 أضعاف قيمته خلال آخر 12 عاما

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القوانين كانت تمنع الأجانب من شراء أكثر من وحدتين في مصر، ولكن مؤخرًا تم رفع هذا القيد، والسماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وهذا الأمر يأتي في إطار تصدير العقار المصري.

القطاع العقاري آمن وحقيقي

وتابع «شكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الإثنين، أن مصر أرض الفرص، والاستثمار في القطاع العقاري آمن وحقيقي بسبب تواجد أكثر من 100 مليون مواطن مصري، وهذا يعني أن هناك طلبات حقيقية على العقار في مصر بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في القطاع العقاري، وهذا بمثابة رد مباشر على التقارير السلبية التي تتحدث عن الاقتصاد المصري.

مطالبة بإلغاء رسوم الإغراق عن الحديد

ولفت إلى أن هناك مطالبة بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد لأن هناك عرضا غير متكافئ مع الطلب في الوقت الحالي، وفرق السعر ما بين الداخل والخارج يقدر الآن بـ25%، وهذه نسبة كبيرة جدًا، معقبًا: «هناك اوفر برايس الآن في أسعار الحديد».

وأضاف أن العقار مخزن قيمة حقيقي، ويحقق أرباحًا استثنائية في مصر، مشيرًا إلى أنه خلال آخر 12 عامًا تجاوزت أرباحه الـ7 أضعاف، معقبًا: «الوحدة السكنية اللي ثمنها كان يقدر بمليون جنيه، الآن ثمنها يزيد على 7 ملايين جنيه».