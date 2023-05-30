مصرع عجوز نتيجة سقوط حجر على رأسها بالدقهلية

سقطت قطعة حجرية من سطح منزل على سيدة عجوز، أثناء جلوسها أمام منزلها في محافظة الدقهلية، ما تسبب في مصرعها، إثر إصابتها بجرح تهتكي بالرأس، وحاول أهلها إسعافها، ونقلها من أمام منزلها في قرية ميت عنتر مركز طلخا، إلى مستشفى طلخا المركزي، إلا أنها وصلت جثة هامدة، وجرى ايداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات والتصريح بالدفن.

بلاغ بمصرع عجوز بقرية ميت عنتر

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا بوصول سيدة عجوز في العقد السابع من عمرها، جثة هامدة لمستشفى طلخا المركزي ادعاء سقوط جسم صلب على الرأس.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعي «اعتماد بدير السيد رمضان»، 65 عامًا، ربة منزل ومقيمة في قرية ميت عنتر، دائرة المركز.

سؤال أبناء العجوز المتوفاة في محضر الشرطة

بسؤال نجليها كل من: «محمد» 31 عامًا تاجر أغنام، و«عوض»، 41 عامًا، مبيض محارة قررا، في محضر الشرطة، بأنه حال جلوس والدتهما أمام المنزل سقط على رأسها قطعة حجرية من أعلى المنزل، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في إحداث إصابتها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.