رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، اجتماعاتها اليوم السبت، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم.

تشكيل لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها

وضمت اللجنة كلا من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور أحمد رفعت محمود عميد كلية العلوم جامعة عين شمس السابق، والدكتور عبدالفتاح بدر محمد الأستاذ المتفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة حلوان، والدكتور مبروك كامل المنسي الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة بنها.

خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها ألى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وكانت جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، قد أعلنت في بيان سابق، عن أن قائمة الأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية العلوم، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب هم: الأستاذ الدكتور نهاد محمد علي البرقي، والأستاذ الدكتور محمد أحمد حسن هيكل، والأستاذ الدكتور رضوان رضوان أبوالعباس خليل، والأستاذ الدكتور مصطفى يسن محمد يسن نصار، والأستاذ الدكتور نصر الله حسن عبدالحميد، والأستاذ الدكتور محمد صلاح عمر مجاهد.

وأكد الدكتور جمال سوسة حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.