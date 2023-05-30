أسعار العملات الیوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنوك.. استقرار كبير

سجلت أسعار العملات الیوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنوك استقرارا كبيرا، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، فيما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى 100.25 جنيه للشراء، 100.59 للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم 38.09 جنيه للشراء، 38.22 للبيع، فيما وصل سعر الدولار اليوم، 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم 33.05 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصریة

سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، ووصل السعر في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، ويقدم بنك مصر السعر عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الیورو فى البنوك المصریة

واستقر سعر اليورو في البنوك المصرية عند 33.40 جنيه للشراء، 33.45 للبيع في ميد بنك، بينما سجل السعر في البنك الأهلي المصري 32.94 جنيه للشراء، 33.14 للبيع، والتعمير والإسكان 33.05 جنيه للشراء، 33.24 للبيع، وعرض بنك مصر السعر عند 32.95 جنيه للشراء، 33.14 للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية، 37.94 جنيه للشراء، 38.16 للبيع، في بنك مصر، ووصل السعر في البنك الأهلي المصري إلى 37.93 جنيه للشراء، 38.16 للبيع، ووصل السعر ببنك التعمير والإسكان 37.05 جنيه للشراء، 38.28 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل متوسط سعر الريال السعودى 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع في بنك الإسكان والتعمير، وبلغ سعر الريال أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، ووصل السعر إلى 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، في بنك مصر.

سعر الدرھم الإماراتي فى البنوك المصریة

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية لنحو 8.39 جنيه للشراء، و8.40 للبيع في البنك الأهلي، ووصل السعر في بنك مصر إلى 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع ببنك بلوم مصر، جاء سعر الدينار البنك الأهلي المصري 99.37 جنيه للشراء، 100.32 للبيع، وعرض بنك مصر السعر عند 99.38 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.