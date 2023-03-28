أسعار العملات الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك.. نهاية التعاملات

تشهد أسعار العملات الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية في ختام التعاملات استقرارا في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والجنيه الاسترليني والريال السعودي مقابل الجنيه المصري أو الدرهم الإماراتي.

وبالنسبة لأسعار العملات الیوم الثلاثاء 28-3-2023 في البنوك المصرية، في الشراء والبيع للدولار واليورو والجنيه الاسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي نرصدهم في السطور التالية بالتفاصيل وذلك في ختام التعاملات اليوم.

أسعار العملات الیوم في البنوك المصرية

وعن أسعار العملات الیوم في البنوك المصرية تشهد استقرارا بالنسبة للدولار والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي.

وسجل سعر الدولار في البنوك المصریة ضمن أسعار العملا اليوم، سعر 30.75 جنيه و30.90 جنيه للشراء، والبيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه.

سعر الیورو في البنوك المصریة

ووصل سعر الیورو فى البنوك المصریة، الشراء من 33.04 جنيه إلى 33.22 جنيه والبيع بين 33.26 جنيه و33.54 جنيه.

فيما تراوح سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري للشراء بين 37.60 جنيه و37.79 جنيه، والبيع 37.79 جنيه و38.05 جنيه.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

وعن سعر الریال السعودي في البنوك المصریة، بالنسبة للشراء يتراوح بين 7.95 جنيه و8.22 جنيه، والبيع بين

وسعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصریة، بين 8.23 جنيه و8.41 جنيه للشراء، والبيع 8.40 جنيه و8.47 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصریة

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في البنوك المصریة، 94.51 جنيه و100.67 جنيه للشراء، والبيع من 99.44 جنيه إلى 102.98 جنيه.