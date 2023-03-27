أسعار العملات الیوم الإثنین 27-3-2023 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 27-3-2023 في البنوك استقرارا كبيرا، وترصد «الوطن» في هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المصرية، إضافة إلى سعر اليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وقال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، لـ«الوطن»، إنّ أسعار العملات في البنوك المصرية شهدت اليوم حالة من الاستقرار، خاصة في سعر صرف الدولار الذى تراوح بين 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، موضحا أنّ فترة الاستقرار استمرت لمدة تصل إلى 3 أسابيع تقريبا.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم نحو 30.95 جنيه للبيع و3.85 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، بينما سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع، وهو متوسط سعر الصرف في جميع البنوك تقريبا.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

سجل متوسط سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه، نحو 33.43 جنيه للبيع و33.94 جنيه للشراء، وأعلن البنك الأهلي المصري، أنّ سعر اليورو في حدود 33.43 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الشراء لنحو 32.94 جنيه، وسجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 33.34 جنيه للبيع و33.22 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 37.92 جنيه للبيع و37.48 جنيه للشراء، حيث أعلن البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الإسترليني بنحو 37.92 جنيه للبيع، فيما قال البنك التجاري الدولي، إنّ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.19 جنيه للبيع، وبلغ الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 38.05 للبيع و37.71 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

وأعلنت البنوك أنّ متوسط سعر الریال السعودي في البنوك المصریة في حدود 8.21 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، ووفق ما أعلنه البنك الأهلي المصري، فإنّ سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.21 للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي نحو 8.24 جنيه للبيع وهو نفس السعر في بنك مصر.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

بلغ متوسط سعر الدرھم الإماراتي في البنوك 8.40 جنيه للبيع و8.39 للشراء، فيما بلغ السعر في البنك الأهلي 8.40 للبيع، وغي بنك كريدي أجري كول مصر جاء في حدود 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء، وفي بنك المشرق 8.42 جنيه للبيع و8.36 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنوك المصریة 100.38 جنيه للبيع و97.17 جنيه للشراء، وهو نفس السعر الذي أعلنه البنك الأهلي المصري، فيما سجل سعر الدینار الكویتي في البنك التجاري الدولي نحو 101 جنيه للبيع و97.30 جنيه للشراء.