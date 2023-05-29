تشهد أسعار العملات اليوم الإثنين 29-5-2023 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات، استقرارًا في الشراء والبيع، ونرصد في السطور التالية أسعار العملات لعدد من العملات العربية والأجنبية، مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، والجنيه الإسترليني، وغيرهم، بحسب متوسط الأسعار.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لأسعار العملات اليوم على موقع البنك المركزي المصري، كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم، 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم، 33.07 جنيه الشراء والبيع 33.18 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم، 30.06 جنيه للشراء و38.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم، 8.22 جنيه للشراء و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم، 100.24 جنيه للشراء، و100.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.