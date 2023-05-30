مقرر مساعد «المحليات» بالحوار الوطني: المجالس المحلية أهم جهاز شعبي في الدولة

قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات في الحوار الوطني، إن المحليات أهم جهاز شعبي سياسي للدولة، وانتخاباتها مهمة نظرًا لدورها الفعّال في الرقابة على الحكومة والتصدي للفساد، لافتاً إلى أنّه لابد من تسليط الضوء على دورها في التنمية المجتمعية، موضحًا: «ولا يتوقف دورها عند ذلك الحد بل يمتد ليشمل الاستحقاقات التي سيحصل عليها الأفراد الذين تم انتخابهم».

الصلاحيات الخاصة بالمحليات

وأضاف «عصام» في تصريحات لـ«الوطن» أن تلك الاستحقاقات والصلاحيات تتضمن الاستجواب وطلب الإحاطة وغيرها من الأمور التي من شانها الحفاظ على مصلحة المواطن وحفظ حقوقه، ونسعى إلى تفعيل نشاط جهاز المحليات للتخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع.

تأثير جهاز المحليات في السياسية

وأشار مقرر مساعد المحليات في الحوار الوطني إلى أنّ جهاز المحليات هو البوابة الرئيسية للحياة الحزبية، لمساهمته في إنشاء كوادر في البرلمان ومن ثم تدرجهم في المناصب ليصبحوا محافظين قادرين على الأداء السياسي المخضرم والمهم.

وأضاف: «السياسي الذي يتخرّج من مدرسة المحليات يكون قادراً بالمقارنة بغيره على تفهم طبيعة المواطنين والوقوف على أهم المشاكل التي يعانون منها، كما أنّه يتمتع بملكة خاصة في اختيار لغة الخطاب المناسبة لهم والتي يستطيع من خلالها إيصال المعنى والقرار المناسب دون إثارة حفيظتهم وغضبهم»، مشيراً إلى أنّ ذلك الشخص تكون لديه القدرة على اتخاذ القرارات التي لها بعد اجتماعي وسياسي، بالإضافة إلى مراعاته للفئات المتضررة عند اتخاذ أي قرار.