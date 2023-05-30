المتحفان المصري والقبطي ينظمان معرض «من مصر الأمان ولها البركة»

أعلنت إدارة المتحف المصري في التحرير، بالتعاون مع المتحف القبطي، افتتاح معرض مؤقت للآثار تحت عنوان «من مصر الأمان ولها البركة»، لافته إلى أنّ افتتاح هذا المعرض، جاء على هامش احتفالية بمناسبة دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وسيكون يوم الجمعة الموافق 2 يونيو.

العائلة المقدسة على أرض مصر

وقال الدكتور علي عبدالحليم، مديرعام المتحف المصري، إنّ المعرض يضم عددا من القطع الأثرية من المتحفين، ومن القطع التي سيتم عرضها من المتحف المصري، صورا أرشيفية للآثار القبطية التي كانت تعرض في المتحف المصري قبل افتتاح المتحف القبطي، وميدالية، وسلسلة على هيئة صليب، وزمزميات من التراث القبطي.

وأضاف مدير عام المتحف المصري لـ«الوطن»، أنّ المعرض يصاحبه مجموعة من الأنشطة التي تقوم على تقنية الواقع الافتراضي على هيئة خريطة مصر، التي مرّ عليها مسار العائلة المقدسة، إضافة إلى زيارة افتراضية للأماكن التي مر بها السيد المسيح والسيدة مريم العذراء.

19 قطعة أثرية في المعرض المؤقت

يذكر أنّ المتحف نظم معرضا مؤقتا احتفالا باليوم العالمي بالمتاحف تحت عنوان «التراث الصناعي في المتحف المصري»، عرض فيه 19 قطعة، منها نماذج من الساعات التاريخية تعود من القرن الـ19 وبداية من القرن الـ20، وآلة كاتبة، إضافة إلى أسماء الحروف والقوالب الخاصة بالكتابة والطباعة والبطاقات الأرشيفية من مكتبة المتحف وقسم الأرشيف، وتليفونات كلاسيكية استخدمت في المتحف، مشيرة إلى أنّ المعرض تستمر مدته إلى أسبوعين.