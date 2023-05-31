القصة الكاملة لمقتل حداد الوراق.. جاره أنهى حياته بسبب لهو الأطفال

كشف شقيق المجني عليه «حسن سيد» يبلغ من العمر 45 عامًا، يعمل حدادا، والذي لقي مصرعه على يد جاره يعمل عربجي، بعدما انهال عليه ضربًا باستخدام ماسورة حديدة بمنطقة الوراق، أن الواقعة بدأت بخلافات بسبب لهو الأطفال وقمنا بالاعتذار لهم، ولكن المتهم كان مصممًا على ضرب الطفل نجل المجني عليه، وعندما تدخل الأهالي لفض تلك النزاع، قام بالتهديد والوعيد بضرب الطفل، وبعد مرور حوالي نصف ساعة من الواقعة، قام المتهم بمحاولة لضرب الطفل وتدخل والده وتلقى منه ضربة بماسورة حديدة.

كانوا يحلمون شوم وآلات حادة

وأوضح شقيق الضحية في حديثه لـ«الوطن» أن المتهم افتعل تلك المشاجرة وأسرته وكانوا يحلمون شوم وآلات حادة، ووقت مقتل شقيقي في المشاجرة كان المشهد مرعبا والجميع كان في حالة صدمة، الضحية لديه 6 أطفال، 4 بنات وطفلان، وأنه لم يوجد خلافات سابقة بيننا، قبل الواقعة، حتى افتعلوا تلك الخلاف الذي تسبب في إنهاء حياة شقيقي» مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

وكانت نيابة الوراق قررت النيابة حبسه 4 أيام، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

جريمة بسبب خلافات سابقة

وفقًا للتحريات الأمنية التي أشرف عليها ضباط قسم شرطة الوراق، تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه «حسن سيد»، يبلغ من العمر 45 سنة مقيم دائرة القسم «متوفى» متأثرا بإصاباته بضربه بماسورة حديد على رأسه أودت بحياته في الحال وبين سائق يبلغ من العمر 40 سنة، بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، وأثناء مقابلة الثاني بالأول في الشارع كورنيش الوراق، حصلت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدي فيها الثاني على الأول بماسورة حديد أودت بحياته في الحال.

العقوبة القانونية

يقول المحامي يوسف أحمد كامل الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 236 بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع لكل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.