«القوى العاملة» تُكرم فريق العمل المشرف على أعمال موازنة البرامج والأداء

كَرّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والأداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية اليوم، بديوان عام الوزارة، على جهودهم في إعداد وتنفيذ موازنة العام المالي 2021 – 2022 التي نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها.

إشادة بدور فريق عمل الوزارة

وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهد والعمل المخلص للمضي قدماً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.

وأكد حرص وزارة القـوى العاملة على دمج منظور النوع الاجتماعي عند إعـداد وتنفيذ موازنة البرامـج و الأداء 2021 – 2022 والتأكـد من تخصيـص الموارد المالية المتاحـة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا، على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة في برامج التدريب المهني، ومعلومات سوق العمل والتشغيل، وبرنامج رعاية القوى العاملة، وبرنامج السلامة والصحة المهنية، وبرنامج العلاقات الخارجية، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر، أن فريق العمل قام بإعداد مجلد ختامي عن موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2021 -2022، مجمع لوزارة القوى العاملة وجهاتها التابعة، موضحين فيه البرامج والاعتمادات المنفذة لهذه البرامج وتحليل مؤشرات الأداء بها، كما يعــد ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكـــومة، وفقًا لأهداف التنميـة المستدامـة ورؤية مصر2030، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، لتساعد في اتخاذ القرار المناسب.

وفي سياق آخر كرم الوزير، مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء السابق حسن حمدان سلامة تقديرا لتفانيه وإخلاصه في فترة عمله بالمديرية خاصة أنه تولى المهمة في فترة صعبة بمحافظة شمال سيناء وأدى دوره على أكمل وجه في فترة الحرب على الإرهاب التي شهدتها المحافظة وفقد نجله شهيدا بتلك الفترة.