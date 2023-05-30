انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد تفاؤل بشأن الديون الأمريكية

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها في شهرين، اليوم الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل بشأن صفقة سقف الديون الأمريكية وتقليل الرهانات إلى التوقف المؤقت في سياسة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى إضعاف الإقبال على الذهب، وذلك بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

أسعار الذهب عالميا والديون الأمريكية

وانخفضت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.2% إلى 1938.57 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت في العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 1،938.30 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، إنَّه يشعر بالرضا بشأن احتمالات تمرير الكونجرس لاتفاق سقف الديون الأمريكية الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، وتبدو الأحداث عالية التقلب مثل الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة، وما إذا كان سيتمّ التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون الأمريكية أم لا، وكما قل اهتمام الأسواق بالذهب وذلك بحسب مايكل لانجفورد، مدير الشركة قال دليل «إير جايد» الاستشاري.

أسعار الفائدة المرتفعة أضعفت الإقبال على بعض السبائك

من ناحية أخرى، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة حدة التوتر بتوقعات متشددة بشأن أسعار الفائدة، وقد أدى ذلك إلى حد ما أيضًا إلى تعويض تدفقات الملاذ الآمن حول وضع سقف الديون الأمريكية حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة أضعفت الإقبال على بعض السبائك، وبعد اجتياز الأزمة المالية لعام 2008، شعر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، بالقلق بشأن المخاطر النظامية، لكنه الآن، بصفته صانع سياسة نقدية في الولايات المتحدة يشعر بالقلق أكثر بشأن التضخم.