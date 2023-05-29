أسعار الأعلاف تتراجع 500 جنيه.. و«الثروة الداجنة» توضح السبب

تواصل أسعار الأعلاف تراجعها في الأسواق المصرية، بعدما شهد السوق المحلي منذ عدة أسابيع إفراجات كبيرة على الأعلاف في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الأعلاف

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأعلاف شهدت اليوم تراجعا جديدا في الأسواق المصرية يقدر بنحو 500 جنيه، مشيرًا إلى أنّ الهبوط مستمر منذ عدة أسابيع بعد إعلان العديد من الإفراجات الجمركية الخاصة بالأعلاف.

وأوضح السيد أنّ الإفراجات الجمركية أسهمت في تراجع أسعار الأعلاف بشكل مستمر في السوق المحلي، كما أسهم استيراد اللحوم الحمراء من الخارج خاصة من جيبوتي، في انخفاض الأسعار أيضا في ظل سعي الدولة المصرية إلى توفير كل السلع الغذائية والمستلزمات التي يحتاجها المواطنون باستمرار، متوقعًا أنّه كلما زادت الإفراجات عن الأعلاف هبطت الأسعار.

أسعار الأعلاف

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، أنّ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية يسجل نحو 14600 جنيه، والذرة الأوكراني 12300 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 15300 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 37000 جنيه، والـ46% بسعر 38000 جنيه.

وتابع بأنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 12600 جنيه، والروسي 12750 جنيه، وطن الردة المحلية 10700 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 49000 جنيه، والجيلوتين المحلي 49000 جنيه.