طبيبة بيطرية تكشف عن 5 وسائل لترويض وتهذيب حيوانك الأليف.. أبرزها التجاهل

يحتاج مربو الحيوانات الأليفة إلى تهذيب سلوكياتهم وترويضهم دون إساءة لها أو التسبب في حالة نفسية أو مزاجية سلبية، وخلق صداقة بينهما، أو منع الخربشة كما يحدث من القطط وبعض السلوكيات السيئة التي تصدر عن الحيوان الأليف.

وتستعرض بوابة «الوطن» عدة أساليب، من خلال نقاط توضحها الطبيبة البيطرية الدكتورة سمر عبد الرحمن، المهتمة بتربية واقتناء الحيوانات الأليفة لترويض الحيوان، لمنع السلوكيات السلبية الصادرة عنها، كالتالي:

إصدار صوت باليد «التصفيق»

تقول الدكتورة البيطرية، إن مربي الحيوان الأليف سواء القط أو الكلب يمكنه ترويضه ولفت انتباهه وتحذيره بالتصفيق باليدين عند قدومه على فعل سيئ، معلقة: «يمكن ربط سلوك الحيوان السيئ بإصدار صوت صاخب كالتصفيق أو صوت صفير ليربط بين سلوكه السلبي والصوت المرتفع».

استخدام روائح نفاذة

يمكن لمربي الحيوان الأليف أن يستخدم راوئح نفاذة لحجب القط أو الكلب، أو منعه عن ممارسة أفعال سيئة، فمثلا استخدام رائحة الفلفل من التوابل أو رائحة يكرهها الحيوان الأليف لمنعه من ممارسة سلوك سيئ كالخربشة أو العض.

التنبيه برش المياه

يمكن تهذيب الحيوانات الأليفة برش رذاذ المياه لتهذيب سلوكياتها غير المرغوبة، فمثلا قد يتعامل القط بفوضوية ويخرب الأشياء بالمنزل، وهنا يمكن تهذيب سلوكه ووقفه عن أفعاله غير المرغوب فيها برشه برذاذ المياه.

أوامر الطاعة

وتوضح الدكتورة البيطرية، في حديثها لـ«الوطن»، أنه يمكن لمربي الحيوانات إصدار أوامر الطاعة والتحذيرات للقطط أو الكلاب، لتحفيزها على تقبل الأوامر، أو بمعنى آخر أن يكون الحيوان مطيعا، كاستخدام إشارات اليد سواء تحذيرات أو منع، متابعة: «لو دربنا القط أو الكلب منذ صغره هيكون سهل يسمع الكلام بسهولة في باقي المراحل العمرية له».

التجاهل يحفز طاعة الحيوان

يمكن لمربي القط أو الكلب تجاهله، وهي رسالة واضحة وسريعة للقط أو الحيوان الأليف، تشير إلى غضب صاحبه منه بتجاهله وتجنب ملاطفته، ما قد يدعو القط لتهذيب سلوكياته والتوقف عن الأفعال الفوضوية أو الأعمال غير المهذبة.

أهمية متابعة الحيوان طبيا ونفسيا

وتؤكد الطبيبة البيطرية ضرورة مراعاة الجانب النفسي للحيوان، مشيرة إلى أن الحيوان الذي قد يتأثر من المعاملة السيئة من صاحبه، يميل للحزن وبالتالي يكتئب، لافتة إلى ضرورة التعامل معه بلطف، بالإضافة إلى تجنب العقاب للحيوان أو تهذيبه بطريقة قاسية، مع ضرورة متابعة طبيب بيطري، يباشر حالته النفسية.