إحالة أوراق متهمين بقتل شخص في سوهاج إلى المفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج، إحالة أوراق المتهمين بقتل آخر في سوهاج إلى المفتي، وتحديد جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم بعد اتهامهما بقتل المجني عليه «ع،م» زوج المتهمة الثانية، بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

أحداث الواقعة وضبط المتهمين

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهمين تهمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وفقا التحقيقات النيابة العامة بسوهاج، بأن اتفقا فيما بينهما على ذلك.

وتولت الثانية اطلاع الأول على خط سيره فتتبعه عدة مرات محاولة تنفيذ مخططهما، حتى سنحت له الفرصة، واستدراجه لمكان حال المارة، وخلال سيرهما أبطأ خطواته حتى تقدمه المجني عليه ووجه له ضربة على رأسه فأسقطه أرضا، وأحدث به إصابات أودت بحياته مع إحراز المتهم الأول سلاح أبيض «حجر».

أحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالواقعة، بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي.