«الزراعة»: الإفراج عن 5.2 مليون طن أعلاف منذ أكتوبر الماضي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تولي اهتماما بالإنتاج الحيواني من أجل تعظيم دوره، لذلك كان هناك حرص كبير على توفير كل مستلزمات الإنتاج على رأسها الأعلاف بخاماتها، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة السابقة، جرى ملاحظة حاجة الأسواق لمزيد من الإفراجات عن الأعلاف خاصة بشهر أكتوبر الماضي، بناءً على ذلك عُقدت عدة اجتماعات وتشكيل لجنة بمعرفة وزير الزراعة بهدف متابعة الإفراجات أسبوعيا مع حضور كل الأطراف المعنية سواء البنك المركزي او جهاز حماية المستهلك والمنتجين أنفسهم وغيرهم.

تأثير الإفراج عن الأعلاف

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم الإفراج عن أكثر من 5.2 مليون طن من خامات الأعلاف منذ أكتوبر الماضي، وهذا رقم كبير كان له تأثير قوي على الأسواق وانخفاض أسعار، فضلا عن تشجيع المربين على عملية التربية، مؤكدا على جدية الدولة في خدمة هذا القطاع وتلبية احتياجاته.

اهتمام الدولة بملف الأعلاف

وأشار إلى أن مصر تخصص 2.5 مليار دولار لهذا الملف، وهذا يؤكد ويرسخ على وجود اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بهذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك إفراجات عن الأعلاف وخاماته بشكل دوري، إذ شهدنا أكبر دفعة من الأعلاف تم الإفراج عنها بالأسبوع قبل الماضي، والتي كانت تقدر بحوالي أكثر من 308 آلاف طن.