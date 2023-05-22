نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأعلاف بالأسواق خلال الفترة المقبلة

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ«الوطن» إن كافة أنواع الأعلاف تشهد الفترة الحالية انخفاضات ملحوظة في الأسواق وذلك بعد أن تم الإعلان عن العديد من الإفراجات الجمركية مما ساهم في تراجع أسعار الأعلاف والدواجن والبيض متوقعا مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة وبالأخص مع بدء موسم حصاد الذرة.

أسعار الأعلاف

وأوضح أبو صدام أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية يسجل نحو 15 ألف جنيه، والذرة الأوكراني 12500 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 15700 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 36500 جنيه، والـ46% بسعر 37500 جنيه.

سعر القمح الأوكراني

وأضاف نقيب الفلاحين أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13000 جنيه، والروسي 13100 جنيه، وطن الردة المحلية 11400 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 49500 جنيه، والجيلوتين المحلي 49200 جنيه.