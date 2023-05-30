اقتصادي يوضح أفضل طريقة لاستثمار الأموال.. عقارات أم ذهب أم شهادات؟

يلجأ عدد من الناس في استثمار أموالهم إلى أكثر من طريقة، للحفاظ على قيمتها، وكذلك تحقيق مكاسب مادية، وذلك ما بين شراء الذهب أو العقارات، أو وضع الأموال في شهادات استثمار، لكن قد لا يعلم عدد منهم أي طريقة هي الأفضل لحفظ المال وتحقيق مكاسب، وهو ما يوضحه الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي.

الاستثمار في الذهب

قال الدكتور على الإدريسي، إنه في المرتبة الأولى يأتي الذهب كرقم واحد في استثمار الأموال كأفضل ملاذ آمن من ارتفاعات معدلات التضخم، كما أنه لا يخسر قيمته عبر فترات زمنية طويلة، لكن لا بد على المستمر أنه يكون على دراية بأن الاستثمار فيه يكون على مدة زمنية طويلة على الأقل عامين أو 3 لا يحتاج فيها أموال استثماره في الذهب؛ حتى يبدأ في تحقيق عائد ومكسب جيد.

شهادات الاستثمار

وأضاف «الإدريسي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في المرتبة الثانية تأتي شهادات الاستثمار، باعتبارها وسيلة آمنة تحقق عائد شهري للمدخر، وهو جزأ مهم للأسر التي تحتاج أن يكون هناك دخل إضافي لديا بعيدا عن راتب الوظيفة، وهو ما توفره شهادات الاستثمار، لكن مع الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم تتأثر قيمة فوائدها في هذه الحالة.

الاستثمار في العقارات

وأوضح أنّ العقارات تأتي في المرتبة الثالثة بينهم، نظرا للارتفاعات الكبيرة التي حدثت بها، والتي تسببت في حالة من الركود على العقارات، وبالتالي ما يحتاجها يكون لاحتياجاته، وليس للاستثمار فيها، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعات كبيرة فيها.

ووجه الخبير الاقتصادي، نصيحة للراغبين في استثمار أموالهم، أن يركزوا على التنوع ما بين الذهب وشهادات الاستثمار والعقارات ومختلف الملاذات الآمنة للحفاظ على الأموال، وعمل تحوط من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ككل.