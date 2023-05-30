قناة الناس تعرض أنشودة «في حب الحبيب المصطفى» لفرقة المرعشلي

عرضت قناة الناس، أنشودة «في حب الحبيب المصطفى»، لفرقة المرعشلي ببرنامج «في حضرة الحبيب».

فرقة إنشاد سورية

يذكر أن المرعشلي فرقة إنشاد سورية، مكونة من 8 أعضاء.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.