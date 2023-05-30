تلاوة خاشعة لفتاة عبر قناة الناس.. والشيخ خالد شعبان يوجه لها نصيحة ذهبية

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة لفتاة تدعى «دعاء»، من الغربية، لآيات من سورة «الانشقاق»، خلال مداخلة على الهواء مباشرة ببرنامج «مع التلاوة»، اليوم الثلاثاء.

نصيحة ذهبية من الشيخ خالد

أشاد الشيخ خالد شعبان مقدم برنامج «مع التلاوة»، بالتلاوة الرائعة للفتاة، قائلا: «جزاك الله كل خير، تلاوة جيدة، لكن كان هناك غنة ناقصة، وهناك ملاحظة عامة، أرجو عدم تمطيط الحركة، بلاش منها».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.