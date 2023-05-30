7 نصائح هامة عند ملاحظة طمس أرقام وحروف لوحة السيارة

نشرت منصة وزارة الداخلية نصائح يجب اتباعها عند ملاحظة وجود طمس في أرقام لوحة السيارة، حتى لا يقع قائد السيارة تحت المسائلة القانونية والإيقاف في كمائن المرور وسحب التراخيص ودفع غرامة كبيرة لا يجوز التصالح فيها حتى وأن كان طمس أرقام لوحة السيارة دون من مالك السيارة.

نصائح للتعامل مع طمس أرقام لوحة السيارة

تنشر «الوطن» نصائح تساعد مالك السيارة في الابتعاد عن الوقوع في مخالفة طمس أرقام لوحة السيارة وذلك وفق المعلن على منصة المرور وهي كالتالي:

- التوجه إلى وحدة المرور التابع لها والإبلاغ عن وجود طمس في أرقام لوحة السيارة.

- يقوم المرور بمراجعة أرقام السيارة وفق المسجلة في رخصة تسيير السيارة.

- تبديل لوحات السيارة من المرور بعد التأكد من سلامة موقوف مالك السيارة.

- في حالة عدم رغبة مالك السيارة في الذهاب إلى المرور يجب أن يقوم بإظهار أرقام لوحة السيارة باستخدام البويات.

- لابد أن تكون أرقام وحروف السيارة ظاهرة ومكتوبة بشكل متناسق.

- في حالة التلاعب في أرقام السيارة فأنها جريمة تؤدي بصاحبها إلى الحبس بتهمة التزوير.

- سرعة تعامل مالك السيارة والذهاب إلى المرور عند ملاحظة طمس حروف وأرقام السيارة يرفع عنه المسائلة القانونية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارة أونلاين

- يجب الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات المرور من موقع نيابة المرور، ثم اختيار خدمات تراخيص المرور.

- سيطلب منك إدخال بيانات صاحب السيارة بالكامل ويجب أن تكون بدقة.

- إدخال بيانات رقم اللوحة المعدنية للسيارة، سواء أرقام فقط أو أرقام وحروف.

- أخيرًا الضغط على «الاستعلام»

- ستظهر أسفل الصفحة، البيانات الخاصة بالسيارة، منذ تصنيعها التي تشمل مخالفات المرور.

خطوات دفع المخالفات المرورية إلكترونيا

وبعد الاطلاع على قيمة المخالفات المرور الخاصة بالسيارة، يمكن دفع قيمتها، للحصول على شهادة براءة الذمة، وهي كالآتي:

- يقوم صاحب السيار الأصلي بالدخول على موقع نيابة المرور.

- اختيار خدمة «الدفع» والضغط على أيقونة «الاستمرار».

- يتم بعدها اختيار طريقة الدفع وهي إما «الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام».

- أيًا كانت طريقة الدفع التي يتمّ اختيارها، اضغط على «مخالفات رخص المركبات».

- يتمّ إدخال بيانات السيارة مثل رقم اللوحة سواء أرقام فقط أو أرقام والضغط على الاستعلام.