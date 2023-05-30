الكشف على 3266 مواطنا في قافلة جامعة المنصورة بالعريش

أعلنت جامعة المنصورة عن استمرار قافلة جامعة المنصورة الشاملة «جسور الخير» في القيام بفعالياتها لليوم الثاني داخل العريش بمحافظة شمال سيناء، استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المتكاملة، وأسفرت القافلة عن الكشف على 3266 حالة.

و وأوضحت الجامعه في بيان لها، أن القافلة جاءت ضمن خطة جامعة المنصورة للمساهمة في توفير ونشر الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية في كافة أنحاء الجمهورية.

قافلة جسور الخير بشمال سيناء

وأضافت أن القافلة الطبية قامت على مدار اليوم بتوقيع الكشف الطبي على الأهالي لعدد 2411 حالة في التخصصات الطبية المختلفة، و133 حالة سونار على البطن، و111 حالة سونار على الجهاز الهضمي والكلى، و29 عمليات سينا التخصصي.

عمل الإشعاعات اللازمة لأهالي العريش

واستكملت أن القافلة الطبية قامت بعمل إشاعات مختلقة وهي «97 دوبلر، 55 إيكو، 57 أشعة مقطعية، 43 رنين، 104 أشعة عادية»، وقامت بعمل 123 نظارة طبية، و158 قياس نظر، وصرفت العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، وقامت بتحويل 40 حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.

ورشة عمل لإعادة التدوير وتوزيع هدايا للأطفال

وأضافت الجامعة أن فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة قام بعمل عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من 415 طفلا، وجرى تنظيم ورشة عمل لإعادة تدوير الملابس الجينز القديمة وصناعه شنط جينز، وورشة عمل لصناعه المسكات من الأطباق الورق، وورشة عمل لصناعة سلال للحلوى، والرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

وأكدت الجامعة استمرارها في هذه المبادرات الإنسانية التي تسعى لتحسين ظروف الحياة وتوفير الرعاية للمجتمعات المحلية، مع استمرار عمل القافلة في تقديم خدماتها الطبية خلال فترة تواجدها بمدينة العريش يوميا إلى يوم الخميس المقبل 1 يونيو.