الفائز بجائزة الدولة التشجيعية: أعزف الموسيقى منذ عمر 8 سنوات والفضل يرجع لأسرتي

أعرب إسلام القصبجي المعيد بمعهد الموسيقى العربية والفائز بجائزة الدولة التشجيعية، عن شعوره بالشرف لتمثيل أكاديمية الفنون التي تعتبر منبرا للفن وتخريج العازفين الكبار، معبرًا عن فخره بالحصول على الجائزة لأنها أعطته أمل بأن المشوار الذي يسير فيه يعتبر نعمة كبيرة عليه، لافتًا إلى أنه يعزف موسيقى وعمره 8 سنوات.

فخور بأن الدولة تشعر بإنتاجه الموسيقي وتقدره

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أنه فخور بأن الدولة تشعر بإنتاجه الموسيقي وتقدره، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية هو من رشحه للحصول على هذه الجائزة.

وأشار إلى أنهم رشحوه بسبب مشواره الفني الذي بدأه وعمره 8 سنوات، لافتًا إلى أنه يعزف على الآلة الموسيقية منذ 27 عاما، مرجعًا الفضل لله سبحانه وتعالى وأسرته التي دعمته، مشددًا على أن الأسرة هي التي تتسبب في تفوق أبنائها رياضيًا وفنيًا.

القصبجي يهدي الجائزة لروح والده

وأهدى القصبجي جائزة الدولة التشجيعية لروح والده الراحل ووالدته وزوجته وإخوته، معتبرًا أنهم الأمل والدفعة التي تدفعه للأمام.