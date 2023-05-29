نقلة حضارية في مثلث ماسبيرو .. 75 فدانا مساحة المشروع ويضم 4 أبراج سكنية واستثمارية

«التنمية الحضرية»: سعر أى وحدة لا يقل عن 3 ملايين جنيه.. والدولة تحملت التكاليف إرضاءً للمواطنين

شهدت منطقة مثلث ماسبيرو فى قلب القاهرة تحقيق حلم طال انتظاره خمس سنوات، بإنجاز نقلة حضارية فى قلب العاصمة، بالتعاون بين 3 جهات كان لها دور فى التطوير، وهى وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظة القاهرة.

بدأ المشروع بإخلاء منطقة مثلث ماسبيرو وإتاحة البدائل أمام المواطنين لاختيار ما يناسبهم، وعددهم أكثر من 4 آلاف أسرة، بعد إدراج منطقة المثلث ضمن مناطق إعادة التخطيط، وأوفت الدولة بوعدها لسكان منطقة المثلث، حيث تم الانتهاء من أبراج الإسكان البديل وتشطيبها وبدء تسليمها على المفتاح لكل من أبدى رغبة العودة للمنطقة بعد التطوير وعددهم يفوق 900 أسرة، وأيضاً توجد مشروعات استثمارية ووحدات تجارية وجراجات جارٍ الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وتقام منطقة مثلث ماسبيرو على مساحة 75 فداناً فى نطاق حى بولاق بالقاهرة، يحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، وتحوى العديد من المبانى المميزة، ومنها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، القنصلية الإيطالية، ودار المعارف. وتضمنت خارطة تطوير مثلث ماسبيرو إقامة مشروع الأبراج، ويتكون من بدروم جراج سفلى بمسطح 19220 متراً، سعة 353 سيارة، ودور أرضى «تجارى» بمسطح 16970 متراً، ودور أول «جراج علوى» بمسطح 15800 متر، سعة 280 سيارة، بخلاف برجين للسكن البديل بـ18 دوراً سكنياً بإجمالى 468 وحدة سكنية فى كل برج، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالى 134 وحدة، وبرج رابع إدارى يتكون من بدروم إضافة إلى دور أرضى تجارى، و15 دوراً متكرراً.

كما تضم المنطقة أبراج النيل ماسبيرو، التى تحتوى على 3 أبراج سكنية، برجين فندقى وسكنى، وثالث إدارى، وبدروم، على مساحة 8419 متراً، بارتفاع 30 دوراً بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومُنشأ معلقاً يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 وحدات سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضى وأول وثانٍ تحتوى على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوى على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمبانى، ومحطة كهرباء تخدم المنطقة بقدرة 80 ميجاوات.

وقال إيهاب حنفى، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، إن هناك ثلاث جهات كان لها دور فى تطوير «المثلث»، بعد توجيهات القيادة السياسية، وهى وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية ومحافظة القاهرة، والصندوق أسهم فى وصول المواطنين إلى بر الأمان بتوجيه من مجلس الوزراء بالتواصل المباشر مع المواطنين، وإتاحة بدائل أمامهم وإزالة أى تخوفات من جانب المواطنين، والمحافظة أشرفت على توقيع العقود مع الناس وتابعت أعمال الإزالات أولاً بأول لإتاحة الفرصة لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان فى تنفيذ المشروع، وجارٍ استكمال أعمال التطوير.

وأضاف «حنفى»، لـ«الوطن»، أن وزارة الإسكان تحملت تعويضات الأراضى والمبانى، وهى تكلفة كبيرة، وبالتالى لجأت إلى جانب استثمارى فى المشروع لتغطية التعويضات، مؤكداً أن سكان ماسبيرو أبدوا سعادتهم بالعودة ووفاء الدولة بعهدها والرد على المشككين، وتم الالتزام بالأسعار القديمة المتفق عليها وتقسيط الوحدة على 30 عاماً، بينما سعر أى وحدة حالياً لا يقل عن 3 ملايين جنيه بتقديرات السوق لكن الدولة تحملت من أجل إرضاء المواطنين. وأوضح أنه تم إنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين العائدين وبنك الإسكان والتعمير، لافتاً إلى وجود 4 أبراج مطلة على شارع 26 يوليو، اثنان سكنيان مخصصان لأهل المنطقة الذين طلبوا العودة، وآخران أحدهما إدارى والآخر استثمارى.

وأوضح متحدث «التنمية الحضرية» أنه يتم حالياً عرض المحلات التجارية الموجودة بالدور الأرضى داخل برجى الإسكان البديل للبيع، لتوفير الأنشطة المختلفة للسكان العائدين، تزامناً مع تسكينهم وتسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم. وذلك وفق خطة من قبَل الشركة المنفذة لمشروع تطوير المنطقة، لتقسيم المحلات الموجودة داخل الأبراج وعرضها للبيع من خلال عمليات تسويق مختلفة.

فى الوقت نفسه بدأت بعض الشركات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية طرح وحدات إدارية بمشروع مثلث ماسبيرو للبيع بمختلف المساحات والأدوار، حيث تم طرح 10 أدوار بمساحات متنوعة تبدأ من 92 إلى 185 متراً مربعاً كاملة التشطيب، وبمقدم 5% والباقى أقساط حتى 7 سنوات.