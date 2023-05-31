أحمد موسى يكشف تطورات قانون التصالح وتقنين الأراضي.. (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنَّ هناك قانونين مهمين ينتظرهما الشعب المصري ومتعلقين ببعضهما، وهما إنهاء قانون تقنين الأراضي ويرتبط به إنهاء قانون التصالح، موضحًا أن القانون الأول انتهى ومُنتظر إرساله للبرلمان.

«موسى»: الدولة تقدم تسهيلات وتيسيرات

وتابع «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنَّ الدولة تقدم تسهيلات وتيسيرات في هذه القوانين لكل الناس، مثل العقارات التي لا يمكن إزالتها يجب التصالح فيها.

مطلوب من البرلمان إنهاء هذه المطالب

وقال موسى إنه مطلوب من البرلمان إنهاء هذه المطالب قبل فض دور الانعقاد بعد نحو 3 أسابيع، لأن ملايين المصريين يستفيدون من هذه القوانين.

وأوضح الإعلامي أن الرئيس السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في كل التحركات والإجراءات.

وأكد ثقته في عدم تأخر هذه القوانين في البرلمان، وسوف يناقشها سريعًا، لافتًا إلى أنَّه لا يمكن الانتظار حتى شهر أكتوبر المقبل لأنه موعد بعيد.

وأشار موسى، إلى أنه في حال إنهاء هذه القوانين سيتغير مزاج الناس، لافتا إلى أنه يتلقى اتصالات من الداخل والخارج للسؤال على هذه القوانين.