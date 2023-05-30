كيف تحمي نفسك من النصب عند شراء شقة؟.. قانوني يوضح

كثيرا ما يتعرض المواطنون للنصب أثناء شراء شقة سكنية، تتمثل في بيع الشقة لأكثر من شخص، أو أن تكون الشقة غير مملوكة للبائع من الأساس، مما يسبب مشكلات كثيرة للمشتري الذي قد يضع كل أمواله في شقة أحلامه.

ولكي تتأكد من عقد الشقة التي ترغب في شرائها وملكية البائع لها، أوضحت الخبيرة القانونية، رجاء محمد عبدالنبي، أنه لابد من التأكد من عقد الشقة من الجهة التي تتبع لها الشقة، فإذا كانت من شخص عادي يُطلب منه تسلسل الملكية وعقده الشخصي، أو التوكيل الخاص بالبيع.

أما الخطوة الثانية فتكون بالتوجه إلى مصلحة الشهر العقاري للتأكد من الأوراق، أو من استخراجها من الأساس في حال إن لم تكن مع البائع أو غير كاملة.

طلب سداد عوائد الشقق

وأضافت الخبيرة القانونية لـ«الوطن»، أن الخطوة الثالثة تكون بطلب إيصال بسداد جميع العوائد، وإذا كان البائع شركة من الشركات الخاصة، تتوجه إلى مجلس المدينة التابع له الشركة للتأكد من ملكية الشركة للشقة، وأن الشركة استخرجت جميع التراخيص الخاصة بالشقة، وإذا كانت الشقة تابعة لأي جهة من الجهات الحكومية يكون مع البائع توكيلا خاصا بالبيع، ويجب التوجه إلى الجهة الحكومية للاستعلام عن تسلسل الملكية.

وأكدت «عبدالنبي»، أن هناك طريقتين للتأكد من أن الشقة غير مباعة لأي شخص آخر؛ الأولى من خلال التأكد من كل جهة أن آخر مالك هو البائع، وفي حالة الشراء يتم التسجيل والتوثيق بالإجراءات المتعارف عليها، والطريقة الثانية أنه في حال ظهور أي عقد غير موثق يكون العقد الموثق أقوى وله الأولوية في الحلول القضائية، إن لم يتم الحل بالشكل الودي.

التأكد من عدم وجود غرامات

وأشارت الخبيرة القانونية، إلى أنه سيتم التأكد من عدم وجود غرامات على الشقة بطلب إيصالات بالسداد من البائع، أو التوجه لمجلس المدينة التابع لها الشقة للاستعلام، ولكن النقطة الأهم في تأمين المشتري لنفسه وماله؛ في حالة إن تم التأكد من التوكيلات أو مجلس المدينة ودفع كل الغرامات وتسلسل الملكية؛ فيكون هناك مشكلة مستحدثة وهي الهدم والإزالات، ويتم التأكد منها بتوجه المشتري إلى الحي للاستعلام عن صحة تراخيص العقار والمدة المحددة للرخصة، وعدد الطوابق التي تم تحديدها، خصوصا بالنسبة للشقق الكائنة بالأدوار العلوية.

الخبيرة القانونية أوضحت أيضًا، أن خطوات التسجيل في الشهر العقاري أهم، ويجب الحرص عليها للحفاظ على حق المشتري حتى ولو توجه بعمل صحة التوقيع على العقد، رغم أهمية ذلك إلا أنها دعوى تقوم على التأكد من الشخص الذي وقّع، ولكن دون الاهتمام الكافي بمضمون وجوهر العقد.

خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

وأجملت خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة في الآتي:

- التوجه إلى مكتب الشهر العقاري لتقديم طلب تسجيل الشقة باسم المشتري بالعقد النهائي أو الابتدائي للشقة.

- إيصال كهرباء أو غاز أو مياه مقدمة من المالك الأول.

- بيان مساحة بالشقة طبقا للقانون.

- بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري.

- إيصال رسوم تسجيل عقد بيع عقار من مجلس المدينة.