بشائر صيف 2023.. علاوات وشواطئ مخفضة ونتائج الثانوية

لكل صيف بشائره ولصيف 2023 بشائر هو الآخر، وتعتبر فترة الصيف من أكثر الفترات نشاطا لدى المصريين من خلال السفر داخل مصر للمحافظات الساحلية لقضاء أطول وقت ممكن على ساحل البحر.

ومن هذه البشائر المنتظرة نتائج الثانوية العامة، وعلاوات يوليو، وقطارات المصايف وشواطئ بأسعار مخفضة للأسر.

نتائج الثانوية

هي أكثر ما ينتظره كل بيت مصري رغبة في تحقيق كل أسرة لأحلامها، ويستعد طلاب الثانوية العامة في شهر مايو أيضا لامتحانات الثانوية التي يعتبرها الأغلبية بمثابة تحديد المصير، والتي تنطلق في يوم 12 يونيو المقبل وحتى 1 يوليو المقبل في جميع المحافظات، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يجعل القلق يسيطر على الطلاب وأسرهم، وتظهر النتيجة في أواخر شهر يوليو 2023.

علاوات يوليو

بحسب مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن الزيادات المتوقعة لمرتبات موظفي الحكومة في شهر يوليو المقبل، ستكون بسبب العلاوة الدورية، وهي بحد أدنى 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي، ولأصحاب المعاشات تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف شهريا. وقد تم وفقا لقرار رئيس الجمهورية تبكير صرف علاوة أصحاب المعاشات من أبريل الماضي.

قطارات المصايف

يستعد المواطنون في تلك الفترة، خصوصا عقب انتهاء امتحانات صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية، للذهاب إلى المصيف لقضاء إجازة سعيدة بصحبة الأبناء والأصدقاء، لذا قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات متنوعة على خط القاهرة مرسى مطروح والعكس «قطارات المصيف»، استعدادا لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين.

ويمكن معرفة مواعيد القطارات من هنــــــــا

شواطئ بأسعار مخفضة

من الأشياء المميزة لشواطئ مطروح، الهدوء والألوان الطبيعية الفيروزية التي تجذب القلوب والمصطافين من عشاق مدينة السحر والجمال مرسى مطروح، وبدأ زوار المدينة الساحلية في التوافد على المدينة لقضاء المصيف والاستمتاع بأجمل شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط بعد انتهاء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر، للهروب من الأجواء الحارة خاصة في القاهرة والصعيد.

وأصدر وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرارا بفتح جميع شواطئ مطروح وبدء تشغيلها رسمياً يوم الخميس المقبل أول شهر يونيو 2023، وتابع خلال جوله ميدانية جميع الاستعدادات التي أجراها مجلس مدينة مرسى مطروح لتمشيط الرمال وتنظيفها ورفع كفاءة دورات المياه والأرصفة وكورنيش مدينة مرسى مطروح، ووجهها لرئيس مدينة مرسى مطروح عمرو عبد المجيد بسرعة استكمال باقي الاستعدادات قبل نهاية الأسبوع الجاري من صيانة بعض أعمدة الإنارة، ومراجعة جميع الخدمات على كورنيش مطروح.

أسعار دخول شواطئ مطروح

هناك شواطئ مفتوحة بالمجان وأخرى برسوم بسيطة، والشواطئ المجانية هي شواطئ الأبيض العام، وزمردة الأبيض، والشواطئ المفتوحة على الكورنيش الجديد بطول 9 كيلو مترات من حمام كليوباترا، وحتى نهاية القصر، وشاطئ كليوباترا، والليدو والعوام والباسنت وروميل والنخيل 1 والنخيل 2، ومينا حشيش والرميلة وعلم الروم، ومن الشواطئ المقرر دخولها برسوم هي شاطئ روميل برسوم دخول 5 جنيهات، وشاطئ عجيبة برسوم 5 جنيهات.