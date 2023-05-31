إصابة 3 أشخاص في حوادث تصادم بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع 3 حوادث تصادم في أماكن متفرقة بمركز أبو قرقاص بجنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

تصادم سيارة بعربة كاور

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، باصطدام سيارة تمناية بعربة كارو على الطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام محطة مياه أبو قرقاص، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة «طه عبد الرحمن» 55 عامًا، فلاح، مقيم بقرية أتليدم، باشتباه نزيف بالمخ وارتجاج، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا باصطدام سيارة سرفيس بدراجة بخارية، على الطريق الزراعي السريع أمام قرية أبيوها بمركز أبو قرقاص، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة «رضا شاهر محمود» 23 عامًا، عامل، باشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات، وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

تصادم سيارتي ملاكي بالزراعي

كما تلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي، حيث اصطدمت السيارة الثانية بالأولى من الخلف، على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية أتليدم بمركز أبو قرقاص، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة «هدى مرتجي» 53 عامًا، تقيم في مركز ملوي، بسحجات وكدمات، وجرى نقلها إلى المستشفى للعلاج.

تحررت عن الحوادث الثلاث، المحاضر اللازمة، وانتقل رجال إدارة المرور للفحص والمعاينة، وجرى التحفظ علي المركبات المتسببة في الحوادث تحت تصرف النيابة العامة.