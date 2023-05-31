بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 6 أشخاص جميعهم من محافظة القاهرة، إثر وقوع حادث تصادم ببين سيارة ملاكي ونصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

حادث تصادم بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال مركز ملوي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث الذي تبين وقوعه بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة؛ مما أسفر عن إصابة كل من: «فوزية راضي مسعود 30 عاما، ميلاد منصور جرجس 33 عاما، عزيز شحاته إبراهيم 50 عاما، وأبنائه جرجس عزيز 13 عاما، ريم 11 عاما، كيرلس 9 أعوام».

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي

وتبين أن جميع المصابين يقيمون في محافظة القاهرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وجرى التحفظ علي السيارة الملاكي والنصف نقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.