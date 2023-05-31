«الصحة» تحذر من 5 أعراض: إذا ظهرت عليك يجب التوجه إلى المستشفى فورا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 5 أعراض إذا ظهرت عليك يجب التوجه فورا إلى المستشفى فورا، يأتى ذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين والبعد عن العادات الصحية الخاطئة لما لها من آثار بالغة على أجهزة الجسم واتباع نظام غذائي سليم لحياة صحية آمنه.

وحددت وزارة الصحة والسكان الـ5 أعراض التي يجب التوجه إلى المستشفى إذا ظهرت عليك وجاءت على النحو التالي:

- اضطراب المعدة

- القيء

- الإسهال

- آلام المعدة أو تقلصاتها المؤلمة.

- ارتفاع درجة الحرارة والصداع.

أعراض التسمم الغذائي

وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، إن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، وتختلف الأعراض باختلاف سبب المرض، لافتة الى أنه قد تبدأ في غضون ساعات أو بضعة أسابيع.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التسمم الغذائي هو نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، حيث يصاب الشخص به إثر تناول الطعام أو الشراب الملوث فضلا عن ووجود جراثيم أيضا.

ما سبب التسمم الغذائي؟

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين في حال ظهور هذه الأعراض التواصل معها من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، أو التوجه الحالة على أقرب مستشفى لمحل السكن الخاصة بالمواطن.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى، داخل كافة المستشفيات على مستوى المحافظات، تأهبا لأي حالة طوارئ يمكن أن تحدث، وتزامنا مع اقتراب العيد الأضحى.