«شباب القليوبية»: إطلاق مبادرة «اعرف قدر نبيك» بالتعاون مع الأوقاف

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إطلاق مبادرة «اعرف قدر نبيك»، والتي تطلقها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ورحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، معربا عن سعادته بالتعاون البناء والمثمر بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف، مشيرا إلى أن مديرية الشباب والرياضة دائما ما تسعى للتعاون مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن تكون مراكز الشباب مراكز تنويرية وخدمية تستوعب الجميع ولا يقتصر دورها على الرياضة فقط.

المبادرة من أهم أولويات وزارة الأوقاف

وفي كلمته، تقدم الشيخ صفوت أبوالسعود بالشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة على سرعة الاستجابة والتعاون البناء، مشيرا إلى أن فكرة المبادرة تأتي من أهم أولويات وزارة الأوقاف وتحظى باهتمام ورعاية من كافة مؤسسات الدولة، وتهدف إلى تعريف الشباب بقدر الجناب المحمدي والجوانب الأخلاقية الدافعة للعمل والحياة، وتعمير الدنيا وبيان أن الدين هو فن صناعة الحياة.

السيرة العطرة لرسول الله

وتناول الشيخ صفوت أبوالسعود بعض الجوانب من السيرة العطرة لرسول الله، مشيرا إلى فضل وفوائد الصلاة على النبي، وأننا بحاجة إلى التعرف بشكل كبير على الجوانب الأخلاقية وسيرة النبي الكريم، مؤكدا على قول الله تعالى في كتابه الكريم «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون».

البرنامج الزمني للشهر الأول من المبادرة

وأضاف «أبوالسعود»، أن مبادرة «اعرف قدر نبيك» سيتم تنفيذها شهريا بمراكز الشباب يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويبدأ البرنامج الزمني للشهر الأول من المبادرة بمركز شباب شبلنجة يوم 6 يونيو، ثم مركز شباب بيجام، ومركز شباب مدينة شبين ومركز شباب المنشأة بكفر شكر، وذلك خلال شهر يونيو، وسيتم الإعلان عن أماكن التنفيذ لكل شهر.

جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن مسابقة مبادرة اعرف قدر نبيك والتي تتضمن تقديم بحث واختبارات شفوي وتحريري، وترصد وزارة الأوقاف جوائز مالية قيمة تبدأ من 25 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول، وسيتم الإعلان عنها تفصيلا في نهاية المبادرة.