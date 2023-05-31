رئيس «دمياط الجديدة» يتابع أعمال التطوير في منطقة الشاطئ

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، منطقة الشاطئ، يرافقه مسئولو الجهاز، للوقوف على نسب التنفيذ لأعمال التطوير بالمرحلة الأولى من الشاطئ، وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجميلية، موجها بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات انتظار المركبات، طبقا للأماكن المحددة لانتظام حركة السير والسيولة المرورية بمنطقة الكورنيش والشاطىء، والحفاظ على المظهر السياحى والحضارى لكورنيش المدينة.

وفي سياق متصل، عقد رئيس جهاز المدينة، لقاءً موسعًا مع ممثلى المجتمع المدني من سكان منطقة الشاليهات، استكمالا للقاءات السابقة مع المواطنين بالمدينة، لبحث مطالبهم، وكذا استعراض العديد من المشروعات الجارية وخطط التطوير بالمدينة.

رئيس «دمياط الجديدة» يبحث مطالب سكان منطقة الشاليهات

واستمع إلى طلبات ومقترحات السكان، والتى تمثلت في الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمشايات وأعمدة الإنارة بالمرحلة الثانية بالشاليهات، وأعمال التطوير بالكورنيش والمناطق المحيطة، حيث أبدى بعض الحضور الاستعداد للمشاركة في خطط التطوير تفعيلا للمشاركة المجتمعية.

واستعرض خُطط التطوير وموقف المشروعات الجارى تنفيذها وأعمال التطوير بالمرحلة الأولى بالشاطىء، والبدء في إعداد نموذج حضاري للكافتيريات ومنافذ الخدمات، حيث يجري إعداد مستندات الطرح لرفع كفاءة وتطوير المرحلة الثانية للشاليهات طبقا لمحاور ورؤية التنمية المستدامة بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز المدينة، يرافقه المهندس محمد عبد المنصف، مدير عام المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية، أعمال المرافق الجارية بمدينة دمياط الجديدة، والتي شملت محطات الرفع بالمدينة ومستجدات الأعمال بالمحطات التى تم رفع كفاءتها، بإجمالى 26 محطة، للوقوف على القدرات التشغيلية والاستيعابية للمحطات وخطوط الطرد، مع الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية وإعداد التقارير اليومية والشهرية للاستفادة منها.

كما شملت الزيارة محطة معالجة الصرف الصحي طاقة 150 ألف متر مربع يوميا جنوب المدينة، لاستعراض أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة ومناقشة الدراسة الخاصة برفع كفاءة وتطوير المحطة الجاري، الإعداد لطرحها للاستفادة من القدرة التشغيلية لها.

تفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب

وتفقد رئيس الجهاز، أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب المغذية للمدينة بطاقة 1000لتر/ثانية، مؤكدا على شركات التشغيل والصيانة بالالتزام التام بمعدلات التنفيذ وأعمال الصيانة للحفاظ على المرفق .