المهرجان القومي للمسرح يعلن تفاصيل وشروط المشاركة في دورة 2023

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، موعد انعقاد دورته الـ 16، خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير.

موعد المشاركة في المهرجان القومي للمسرح

كما أعلن الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، في بيان، عن فتح باب المشاركة في الدورة الجديدة، بدءً من يوم 1 يونيو وحتى 30 من الشهر نفسه، وحددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، وتقرر أن يكون التقدم إلكترونيًا فقط.

مسابقة العروض المسرحية

آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو 30 يونيو 2023، وتشمل المسابقة العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023، ويجب أن تكون الأعمال تم عرضها على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.

ووفقا للشروط المعتمدة، تتحمل الفرق المشاركة نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو اكسسوار، وتقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين.

ومن بين الشروط أنه لا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول، يمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجكتور في حال طلبها في استمارة المشاركة، والعروض المنتجة باسم جهة ما والتي سبق عرضها في مهرجانات مثل مسابقة الجامعات لا يحق لها المشاركة ضمن فرع آخر كفرقة حرة مثلاً، بمعنى أن يكون العرض إنتاجاً أصيلاً للجهة المذكورة في استمارة المشاركة.

وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت، كما يرفق رابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

وتتضمن الشروط أيضا ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص والعرض بتقديم نسخة ورقية وCD للعرض للرقابة في وقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه مع استمارة التقدم للمسابقة، وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع بالموافقة على تلك الشروط جزءاً أساسياً من قبول الترشيح، ويحق للمهرجان تصوير العروض المسرحية المشارِكة وبثها تليفزيونيا (اختياريا) مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

مسابقة المقال النقدي التطبيقي

وفيما يخص مسابقة المقال النقدي التطبيقي فمن أهم شروطها، أن يكون المقال قد نُشر في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023 في إحدى الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة ويتم تحرير استمارة الاشتراك إلكترونيا.

أما مسابقة الدراسة النظرية «البحثية»، فمن أهم شروطها أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أي درجة علمية أو ترقية أو فازت في أي مسابقة من قبل، ويتم تحرير مسابقة الاشتراك إلكترونيا.

رابط استمارة العروض المسرحية

https://forms.gle/qL49SxmSgPiCGEHUA

رابط استمارة الدراسة النظرية

https://forms.gle/NT8HnytYLvNB2gww5

رابط استمارة المقال النقدي

https://forms.gle/epD5WBaomqndi7XD6